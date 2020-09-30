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Новые жертвы COVID-19: трое мужчин и женщина умерли в Новосибирске от коронавируса

сегодня 11:04

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

В Новосибирской области от коронавируса умерли ещё 4 человека; с начала пандемии жертвами COVID-19 стали 473 пациента.

Ещё четыре летальных исхода пациентов с коронавирусом зафиксировано в Новосибирской области. Об этом 6 октября рассказали в региональном оперативном штабе.

«Скончались мужчины в возрасте 57 лет, 67 лет, 68 лет и женщина, ей было 56 лет. Всего в регионе от коронавируса скончались 473 человека», — говорится в сообщении.

На сегодняшний день в отделениях интенсивной терапии находятся 59 человек. На ИВЛ – 7 пациентов.

За сутки в области выявлено 78 новых заражений.

Автор:
Мария Машанова
журналист

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Теги

Новосибирская область
коронавирус

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