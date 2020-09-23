Обвиняемого в расстреле сослуживцев срочника Шамсутдинова оставили в СИЗО до весны

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Обвиняемый в убийстве восьмерых сослуживцев забайкалец останется в СИЗО ещё на полгода; предварительное заседание по делу срочника началось 29 сентября.

Срочнику Рамилю Шамсутдинову, обвиняемому в убийстве восьмерых сослуживцев в посёлке ЗАТО Горный Забайкальского края, продлили срок заключения под стражей на полгода, сообщается на сайте Восточного окружного военного суда.

«Мера пресечения в виде заключения под стражу Шамсутдинову продлена по 16 марта 2021 года», — говорится в сообщении.

Последний раз суд продлевал меру пресечения Шамсутдинову 24 сентября, оставив его под стражей на месяц.

Ранее Сиб.фм сообщал о результатах психологической экспертизы Шамсутдинова. Предварительное заседание по делу солдата началось 29 сентября.

Напомним, 30 сентября Шамсутдинову требовали смягчить наказание.