Олимпийский чемпион Роман Власов сегодня отмечает день рождения

Фото со страницы Романа Власова в соцсети «Вконтакте»

Новосибирский борец и олимпийский чемпион Роман Власов отмечает день рождения сегодня, 6 октября; известному сибиряку исполнилось 30 лет.

Сегодня, 6 октября, свой день рождения празднует прославленный новосибирский борец Роман Власов. Двукратному олимпийскому чемпиону исполнилось 30 лет.

Роман родился 6 октября 1990 года в Новосибирске. В мир спорта его в шесть лет привёл старший брат, который уже блистал на молодёжных первенствах страны. Тренироваться будущий чемпион стал в школе греко-римской борьбы заслуженного тренера СССР Виктора Михайловича Кузнецова. Юного новосибирца под своё начало взял Вячеслав Викторович Роденко.

Спустя пять лет тренировать Романа стал сам Виктор Михайлович Кузнецов. О своём подопечном он однажды отозвался коротко и ясно: «Романа выделяют твёрдый характер, умение максимально собираться и настраиваться на каждую схватку. Именно эти качества очень многое значат в спорте, а особенно — на таком серьёзном уровне».

Роман закончил Новосибирский государственный аграрный университет по специальности юриспруденция. Помимо этого, он является военнослужащим Росгвардии и в 2016 году получил звание старшего лейтенанта.

Сибиряк становился чемпионом Олимпийских игр в 2012 и 2016 годах. Четыре раза спортсмен получал золото на чемпионате Европы и дважды получал титул чемпиона мира. Ещё в 2011 году борцу присвоили звание заслуженного мастера спорта России.

Сиб.фм поздравляет Романа с днём рождения и желает всегда сохранять уверенность в своих силах. Юбилей — это прекрасная точка для того, чтобы отметить успехи уходящего десятилетия и заложить основу для новых свершений. Желаем Роману крепкого здоровья, мотивации и благополучия.