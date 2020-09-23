Омску выделят сотни миллионов рублей на закупку троллейбусов

Фото pixabay.com

Омск получит 358 млн на закупку дополнительной партии троллейбусов; увеличение парка электротранспорта позволит снизить загрязненность воздуха в городе.

Мэрия Омска получит из федерального бюджета дополнительные 358 млн рублей на покупку еще 29 современных троллейбусов по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Как сообщила пресс-служба администрации города, обновление и расширение троллейбусного парка города позволит снизить загрязненность воздуха в городе, одним из значимых источников которой является автомобильный транспорт.

Согласно майскому указу президента РФ, Омск обязан к 2024 году снизить выбросы в атмосферу на 22,5%.

"Вторую заявку мэрии Омска на участие в федеральном проекте "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" одобрили. Омск получит федеральное софинансирование в размере 358 млн рублей на покупку 29 современных низкопольных троллейбусов", — говорится в сообщении.

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" является развитием одноименного приоритетного проекта, начатого в 2016 году. Всего в него включены четыре федеральных проекта: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России". Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.

Напомним, в Новосибирске заменят почти все трамваи и проложат новую трамвайную линию.