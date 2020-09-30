"Органическая" химиотерапия: учёные томского вуза нашли способ точечно убивать раковые клетки без вреда для здоровых

Фотографии с сайта tpu.ru

Учёные предлагают использовать органическое вещество алкилвердазил; новый метод химиотерапии не будет токсичен.

Учёные Томского политехнического университета (ТПУ) совместно с коллегами из Франции нашли способ обезопасить химиотерапию и локально — не влияя на здоровые клетки — уничтожать опухоль. Для этого исследователи предлагают использовать органическое вещество, которое становится токсичным только при воздействии света и, соответственно, позволяет уничтожать опухоль строго в том месте, куда направлен световой пучок, сообщает "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу вуза.

"Сейчас одним из самых распространённых методов лечения является химиотерапия, в результате которой гибнут, в том числе, здоровые клетки. Мы стремимся сократить область атаки с помощью строго локализованной области воздействия препарата, точнее — активных радикалов (частиц). Они быстро атакуют соседние клетки и при правильной дозировке и подходе не дают злокачественному образованию распространиться по организму", — заявил один из исследователей, ассистент Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Павел Петунин.

Как пояснил Петрунин, речь идёт о новом способе химиотерапии при помощи органического вещества алкилвердазил, которое нетоксично для человека, однако под воздействием света начинает распадаться, убивая клетки вокруг. Главная отличительная особенность данного вещества — возможность взаимодействовать с мягким инфракрасным излучением, которое проходит сквозь кожу и не вредит человеку. Другие вещества с похожим принципом действия требуют сильного и вредного для организма ультрафиолетового излучения.

К настоящему моменту учёные уже создали нужные молекулы вещества, описали способ, изучили влияние света и тепла на терапевтическое действие на основе данной технологии и нашли возможность менять скорость распада молекулы до активного состояния. Результаты были опубликованы в журнале Physical Chemistry. В дальнейшем планируется создать непосредственно лекарственный препарат и задать ему порог срабатывания (избежать риска распада при свете от обычной лампочки или солнечного света).

По данным областной администрации, за счёт реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" (входит в нацпроект "Здравоохранение") в регионе к 2024 году рассчитывают сократить смертность от новообразований с 218,1 до 205 случаев на 100 тыс. Выявление рака на ранней стадии должно вырасти с 57,2 % до 63 %.

Национальный проект "Здравоохранение" предполагает достижение до 2024 года результатов снижения показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения), ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год.

Напомним, вчера хирург-онколог рассказал, как защитить свой организм организм от рака.