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Осеннее обострение: повар кузбасского кафе занимался рукоблудием прямо на рабочем месте

сегодня 04:01

Фотографии с сайта pixabay.com и из паблика "ЧП Ленинск-Кузнецкий 112" соцсети "ВКонтакте"

Шокирующие кадры попали в Сеть; жители Ленинск-Кузнецка были возмущены происходящим в местном кафе.

Работник из кузбасского города удовлетворил себя прямо на рабочем месте, причём в процессе снимал это на камеру. Кадры попали в Сеть и шокировали местных жителей.

Один из горожан залил в интернет фотографии, на которых запечатлен молодой человек, обхвативший свой детородный орган в "боевом состоянии". По словам завсегдатаев популярного паблика, работал парень в одном из кафе.

Увиденное повергло комментаторов в шок. Жители Ленинск-Кузнецка начали гадать, мыл ли повар после этого руки, а некоторые принялись шутить.

"Просто его возбуждает его работа";

"Главное, чтоб руки перед готовкой помыл";

"Одноглазого ужа душит", – соревновались в остроумии горожане.

Фотографии были опубликованы 4 октября в паблике "ЧП Ленинск-Кузнецкий 112" соцсети "ВКонтакте". Вчера местные жители сообщили, что повара в итоге уволили.

"Теперь можно ходить спокойно кушать!" – сообщили горожане.

Напомним, 4 августа новосибирец забросал пирожными сотрудников кафетерия.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

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Теги

кафе
Кузбасс
скандал
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