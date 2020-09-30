Остекление: предложения для балконов и лоджий

Фото с сайта drimtrade.ru

Современные люди стремятся к максимально рациональному использованию пространства собственного жилья; если речь идёт о квартире, то здесь нередко под пристальное внимание жильцов попадают балконы и лоджии, которые способны быть не просто площадками для выхода на свежий воздух, а местами для хранения всяких вещей и даже полноценными комнатами для работы или отдыха.

Нестандартное использование этих объектов становится возможным после их остекления и создания барьера для разнообразных внешних воздействий. В зависимости от типа применяемых конструкций можно защититься от шума, ветра, осадков и даже низких температур.

Остекление балкона или лоджии лучше всего доверять опытным профессионалам, дабы потом в течение многих лет наслаждаться полученным результатом, не думать о замене рам или стеклопакетов.

Крупные компании с длительным присутствием на рынке способны предложить остекление сразу нескольких форматов, буквально под любые задачи и бюджет.

Если процедура ориентирована на минимальную защиту от негативного влияния извне, можно сделать выбор в пользу демократичного по цене холодного остекления. В этом случае созданное внутреннее пространство будет надёжно защищено от пыли, ветра и осадков, правда, воздействие температур не будет снижено ни коим образом. Здесь в ход идут алюминиевые профили с одинарным стеклом. Могут использоваться как раздвижные, так и распашные конструкции: первые актуальны там, где хочется сэкономить место при открытии окон.

Если всё же присутствует желание хотя бы незначительно снизить воздействие минусовых температур, стоит обратить внимание на полутёплое остекление, при котором в ход идёт армированный пластиковый каркас. Может быть установлено обычное стекло или одинарный стеклопакет. Здесь представлен раздвижной механизм, а присутствие у рам щёточных уплотнителей позволяет полностью исключить появление сквозняков и протеканий осадков. В качестве достоинств таких предложений можно выделить надёжность за счёт противовзломной фурнитуры и облегчённый вес для уменьшения статической нагрузки на плиты перекрытий.

Максимальный комфорт обеспечивает тёплое остекление, при котором используются профили ПВХ и однокамерные или двухкамерные стеклопакеты. Здесь устанавливаются исключительно распашные конструкции поворотно-откидного, поворотного типов. При проведении сопутствующих работ по утеплению всех поверхностей балкона или лоджии можно получить комнату, подходящую для жилья, выращивания растений.

Остекление может быть как традиционным, так и панорамным. Во втором случае предусматривается установка светопропускающих конструкций с обзором от пола до потолка. Такие изделия имеют усиление в соответствии с условиями конкретного объекта, они не подходят лишь в случае, если на дом оказываются постоянные сильные ветровые нагрузки. Также стоит задуматься о целесообразности использования панорамного эффекта при выходе балкона на юг, где в летнее время идёт очень сильный нагрев воздуха через стекло: установка допустима при параллельном монтаже систем вентиляции или кондиционирования.

Сегодня остекление балконов возможно круглогодично, а не только в тёплые сезоны. Это доступно за счёт применения особой технологии зимнего монтажа, которая позволяет качественно работать даже при минус 20 градусах за счёт поддержания в доме комфортной температуры. Преобразование дополнительного пространства квартиры проходит под ключ и укладывается в сжатые сроки. Последний момент особенно актуален для компаний с собственной производственной базой.