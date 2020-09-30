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Патрушев доложит Путину о ситуации с экологией в Сибири

сегодня 16:44

Фото сайт kremlin.ru

Патрушев доложит Путину об экологической ситуации в Сибири; во время поездки в Новосибирск секретарь Совбеза посетовал, что ситуация с экологией в некоторых регионах Сибири оставляет желать лучшего.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев доложит президенту России Владимиру Путину об итогах своей рабочей поездки в Новосибирск. Доклад состоится по итогам проведённых в Новосибирске рабочих встреч и совещания по вопросам экологической безопасности с главами регионов СФО и представителями федеральных министерств и ведомств.

«Патрушев доложит президенту России об экологической ситуации в регионах Сибирского федерального округа (СФО)», — сообщил журналистам пресс-секретарь аппарата Совбеза РФ Евгений Аношин.

На совещании в Новосибирске 5 октября Патрушев подчеркнул, что ситуация с экологией в ряде регионов Сибири остаётся неблагополучной. Так, по его словам, состояние атмосферного воздуха в 22 городах СФО, где проживает более 40 % городского населения, характеризуется высоким и очень высоким уровнем загрязнения. При этом большинство загрязняющих окружающую среду предприятий до сих пор не перешли на наилучшие доступные технологии и не проводят необходимую технологическую модернизацию, сказал секретарь Совбеза.

Патрушев отметил также напряжённую экологическую обстановку на водных объектах в промышленно развитых районах Кузбасса, Алтая, Новосибирской и Томской областей, Красноярского края.

Напомним, правительство РФ провело внеочередное заседание с участием Росприроднадзора, Роспотребнадзора, учёных и экологов по вопросу экологической ситуации в Авачинском заливе Камчатки.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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Теги

Сибирь
Путин Владимир
экология-новосибирск

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