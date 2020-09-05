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Пенсионерка погибла под Новосибирском под колёсами иномарки: женщина с мужем переходили дорогу в неположенном месте

вчера 23:07

Фото: УГИБДД ГУ МВД по Новосибирской области

Ночное время и пересечение дороги вне пешеходного перехода – смертельно опасное сочетание; иномарка разлучила семью пенсионеров, унеся жизнь жены.

Вечером вторника, 6 октября, иномарка сбила пенсионерку на Колыванском шоссе под Новосибирском. Женщина вместе со своим мужем пересекали дорогу в неположенном месте, светоотражающих элементов на одежде не было. Об этом сообщает УГИБДД по Новосибирской области.

Женщина скончалась, в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Напомним, 5 сентября в Новосибирске произошло ДТП с участием трёх машин, один погибший.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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