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Перейдут ли вузы на онлайн-обучение: в правительстве ответили на вопрос об удалёнке для студентов

сегодня 10:19

Фото pixabay.com

Минобрнауки пока не планирует централизованно переводить вузы на онлайн-обучение; решение может измениться, если ситуация с коронавирусом ухудшится.

Министерство науки и высшего образования России следит за ситуацией с коронавирусом в регионах, вопрос о переводе вузов на онлайн-обучение пока не стоит, заявил глава ведомства Валерий Фальков. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Мы мониторим ситуацию в ежедневном режиме по каждому из регионов. Вопрос о переводе вузов на дистанционную форму обучения пока не стоит», — сказал министр.

При этом Фальков добавил, что «ситуация динамична и всё зависит от эпидемиологической ситуации в каждом конкретном регионе».

Напомним, некоторые вузы в регионах уже перевели студентов на удалёнку из-за заражения коронавирусом в учебных заведениях.

Автор:
Олеся Сметанникова

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Теги

коронавирус
дистанционное обучение

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