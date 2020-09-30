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«Первая ночь была самая тяжёлая»: защитник ХК «Сибирь» Андрей Ермаков – о том, как переболел COVID-19

сегодня 10:05

Фото из группы ХК «Сибирь» «ВКонтакте», пресс-службы минздрава Новосибирской области

В августе 11 игроков ХК «Сибирь» заболели коронавирусом; защитник клуба рассказал, как перенёс болезнь.

Защитник хоккейного клуба «Сибирь» Андрей Ермаков оказался в числе одиннадцати игроков команды, у которых в августе обнаружили коронавирус. В московскую клинику Ермакова привезли на скорой, при этом самое мощное впечатление на спортсмена произвёл как раз приёмный покой. В глазах пациентов он увидел панику и отчаяние. Об этом защитник рассказал в очередном выпуске подкаста пресс-службы ХК «Сибирь».

По словам Ермакова, в больнице он провёл семь дней.

«Самая тяжёлая была первая ночь. В соседней палате находились более тяжёлые пациенты, и одному мужчине было очень плохо, во время приступа он даже вырвал катетер из вены. Потом его увезли — оказалось, всё...", — рассказал спортсмен.

На вопрос о том, испытывал ли сам хоккеист страх из-за заражения коронавирусом, Ермаков попытался отшутиться: «Если тебе шайбу вкидывют в зону и сзади бежит Овечкин — вот тут можно паникануть мальца». В то же время он добавил, что за время нахождения в больнице стал иначе смотреть на ситуацию с ковидом.

«Конечно, начинаешь более серьёзно к этому относиться, задумываешься о безопасности — себя и своих близких», — сказал он.

Ермаков рассказал, что до сих пор восстанавливается после перенесённой болезни. Он вернулся на лёд, но после особенно интенсивных тренировок чувствует небольшую одышку.

«Конечно, это не сравнится с тем, что было в начале — я не мог на второй этаж из столовой на базу подняться!» — уточнил Ермаков.

Он призвал всех соблюдать меры безопасности — носить маски, держать дистанцию и оберегать близких. «Потому что я никому не пожелаю этой огромной температуры, слабости и прочего», — подытожил он.

Напомним, ранее глава минспорта Новосибирской области заявил, что все игроки «Сибири» вылечились от коронавируса.

Автор:
Мария Машанова
журналист

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Новосибирская область
коронавирус

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