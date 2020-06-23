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Первый межрегиональный канал на бурятском языке создадут в Восточной Сибири

сегодня 23:26

Фото из открытых источников

Буряты, проживающие в трёх регионах Восточной Сибири смогут смотреть телеканал на родном языке; начало вещания запланировано уже на 2021 год.

Круглосуточный канал на бурятском языке станет транслироваться на Иркутскую область, Забайкалье и Бурятию, охватывая территории компактного проживания бурят. Об этом в эфире «АТВ» заявил глава Бурятии Алексей Цыденов. Он сообщил, что сохранение бурятского языка является важной и приоритетной задачей, телевизионный контент на нём поможет её решению. В настоящее время решается, на базе какой из местных телекомпаний будет идти вещание, как и вопросы финансирования телеканала.

Напомним, 26 сентября журналисты «Сиб.фм» проверили соблюдение масочного режима в Новосибирске.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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