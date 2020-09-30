Певица Анна Седокова рассказала о домогательствах отчима

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Презентация книги певицы не обошлась без откровений о её юности; к будущей звезде домогался «дядя Серёжа» — отчим.

Анна Седокова до сих пор не может простить своей матери, что она знала о сексуальном интересе «Дяди Серёжи» к девочке, но ничего не сделала для защиты дочери, боясь потерять сожителя. Об этом пишет «СтарХит».

Седокова поведала, что отчим приходил каждую ночь в её комнату, сначала смотрел, потом запускал руку под одеяло и гладил по голой ноге, пробираясь всё выше, будучи уверен, что девочка спит. Для юной Анны каждая ночь была кошмаром, она с ужасом прислушивалась к звукам за дверью, ожидая приход «дяди Серёжи». По словам Седоковой психологическая травма столь велика, что не помогли ни занятия с психологом, ни чтения соответствующей литературы. Мать, по словам певицы, всё знала, но не только не предприняла никаких мер, но и привела сожителя на празднование двадцатилетия Седоковой.

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