Побит температурный рекорд за последние 130 лет в Ленобласти

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Сентябрь 2020 года стал самым тёплым за всю историю метеонаблюдений; первый осенний месяц этого года побил температурный рекорд за последние 130 лет.

Главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова сообщила ТАСС, что на территории России среднемесячная температура в прошедшем сентябре установила новый рекорд. До этого самым тёплым считали сентябрь 2016 года.

На севере Евразии сформировались самые крупные аномалии, где температура превышала 4-6 градусов от нормы, пишет «ЛенТВ24».

В этих регионах в сентябре регулярно устанавливались тепловые рекорды.

Напомним, сегодня стало известно, что в октябре на Новосибирск обрушится снегопад.