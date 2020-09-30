Побит температурный рекорд за последние 130 лет в Ленобласти
Фото Pixabay
Сентябрь 2020 года стал самым тёплым за всю историю метеонаблюдений; первый осенний месяц этого года побил температурный рекорд за последние 130 лет.
Главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова сообщила ТАСС, что на территории России среднемесячная температура в прошедшем сентябре установила новый рекорд. До этого самым тёплым считали сентябрь 2016 года.
На севере Евразии сформировались самые крупные аномалии, где температура превышала 4-6 градусов от нормы, пишет «ЛенТВ24».
В этих регионах в сентябре регулярно устанавливались тепловые рекорды.
Напомним, сегодня стало известно, что в октябре на Новосибирск обрушится снегопад.
Теги
Ваш комментарий
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают