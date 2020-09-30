Почти 60 пациентов – в реанимациях: коронавирус в Новосибирске 6 октября

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

78 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Новосибирской области за минувшие сутки; скончались 4 пациента.

Четыре пациента умерли в инфекционных стационарах Новосибирской области за прошедшие сутки. Публикуем полный текст сообщения оперативного штаба по коронавирусу 6 октября.

«По данным оперативного штаба, на утро 6 октября в регионе зарегистрирован 13 621 случай коронавирусной инфекции (+78 за последние сутки), в том числе у 822 детей. 12 231 человек выписаны с выздоровлением (+54 за сутки).

Скончались ещё четыре пациента, мужчины в возрасте 57 лет, 67 лет, 68 лет, женщина, ей было 56 лет. Всего в регионе от коронавируса скончались 473 человека.

В отделениях интенсивной терапии находятся 59 человек. На ИВЛ – 7 пациентов.

Госпитализированы 35 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 089.

В больницы районов области госпитализированы 705 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области сделано 550 794 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 1 394 жителя области, 45 834 человека сняты с меднаблюдения».