Почти половина россиян не собирается заводить детей

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Дети – это дорого, очень дорого; женщины хотят быть матерями реже, чем мужчины отцами.

Аналитический центр НАФИ выяснил, что 46% соотечественников и не думает обзаводиться потомством, 42% готовы стать родителями. Опрос проводился среди экономически активных россиян репродуктивного возраста, 18 – 45 лет.

Женщины чаще, чем мужчины не хотят детей – в 51% против 41%. А вот молодёжь 18 – 24 лет двумя руками за детей.

НАФИ составило рейтинг причин, которые препятствуют рождению детей. На первом месте – финансовые сложности, далее – нет планов в принципе продолжать род; нет партнёра; плохо с жильём. Женщины ещё указывали как важные критерии возраст, плохое здоровье и упущенные возможности сделать карьеру.

С учётом важности финансовых обстоятельств для обзаведения детьми, россияне готовы стать родителями, если им прибавят к зарплате в среднем 58 тысяч ежемесячно. Жители крупных городов говорят о «приварке» в минимум 73 тысячи, в сельской местности готовы удовлетвориться 48 тысячами.

Напомним, 4 октября стало известно, куда жаловаться, если пособия на детей задерживаются.