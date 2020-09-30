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«Подозрение на сотрясение мозга»: иномарка сбила ребёнка в Новосибирске

сегодня 18:25

Фото Госавтоинспекции Новосибирска

Ребёнка сбил седан в Центральном районе Новосибирска; мальчика доставили в больницу с подозрением на сотрясение мозга.

Водитель наехал на ребёнка на улице Крылова в Новосибирске. Мальчик переходил дорогу не по пешеходному переходу. Об этом сообщили в группе «АСТ 54» в социальной сети «ВКонтакте».

Седан Toyota Corolla Sprinter, за рулём которого был водитель 1981 года, двигался в направлении Ипподромской улицы. Возле дома № 29 иномарка сбила мальчика 2008 года рождения вне пешеходного перехода.

С предварительным диагнозом «ушибы, ссадины» и подозрением на СГМ ребёнка доставили в больницу. Об этом рассказал старший инспектор пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.

В Госавтоинспекции города напомнили, что пешеходам необходимо переходить дорогу по пешеходным переходам. При их отсутствии – на перекрёстках по линии тротуаров или обочин.

Напомним, 5 октября водитель сбил подростка в Железнодорожном районе и скрылся с места ДТП.

Автор:
Денис Калин

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новосибирск
авария

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