Подробности громких преступлений чиновников, бездомные животные, вера в чудо и «вирусная» белка: главные новости 6 октября – в одном материале

Фотографии с сайта pixabay.com, «Континента Сибирь», Центра по проблемам домашних животных, УФСБ России по Омской области, Густаво Зырянова / Сиб.фм и из открытых источников

Главные события дня – в обзорном материале Сиб.фм; подробности громких преступлений чиновников, бездомные животные, вера в чудо и «вирусная» белка.

Правительство запуталось в причинах экологической катастрофы на Камчатке, новосибирские чиновники попались, омич поверил в чудо, а «вирусная» белка из Красноярска захватила интернет! Главные события дня – в нашем обзорном материале.

Правительство запуталось

Правительство провело внеочередное заседание с участием Росприроднадзора, Роспотребнадзора, учёных и экологов по вопросу об экологической ситуации в Авачинском заливе. Как заявил вице-премьер России Юрий Трутнев, кабмин до сих пор не понял причин загрязнения воды на Камчатке.

Чиновники попались

Сегодня стали известны фамилии чиновников мэрии, которые стали фигурантами уголовного дела о превышении должностных полномочий. Сумма ущерба превысила 200 млн рублей.

На фоне этих событий Сиб.фм решил вспомнить, кто из чиновников городской администрации становился фигурантом дел в этом году. Три самых громких уголовных дела в отношении чиновников мэрии Новосибирска – в нашем материале.

Морили голодом и не давали спать

В Бурятии на учёт поставили семью за нечеловеческие условия жизни 4-летней девочки. Обращение в аппарат Уполномоченного по правам человека региона поступило от неравнодушных жителей.

Заведено уголовное дело

Речпорт Омска незаконно добывал песок в Верхнезмеином месторождении. По оценкам специалистов минприроды, ущерб от такой деятельности предприятия составил не менее 3 миллионов рублей.

Испытания вакцины

Центр Чумакова начал в Новосибирске клинические испытания своей вакцины от коронавируса. Первую и вторую фазы испытаний планируется закончить в ноябре.

Поверил в чудо

Омичу посулили в наследство от дальнего родственника из Африки 11 миллионов долларов. Мужчина поверил и оплатил оформление документов. Он перевёл почти полтора миллиона рублей мошенникам и остался ни с чем.

Гуманный подход

На улицах Новосибирска живут тысячи бездомных собак и кошек. Специалисты городского центра по проблемам домашних животных рассказали Сиб.фм, как стараются уменьшить их количество и какие методы для этого используют.

«Вирусная» белка

В Сети набирает популярность видео с белкой из Красноярска, которая буквально зависла во время кормления орешками. Несколько секунд она не реагировала ни на звуки, ни на прикосновения.

А ещё мы опубликовали дюжину фотографий горожан с холодных улиц Новосибирска.

Как утеплился мегаполис, смотрите в нашем материале!