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Погода в Новосибирске на 6 октября: мороз и сильный ветер

сегодня 05:05

Фото Pixabay

В Новосибирске утром ожидается сильное похолодание; температура опустится ниже нуля, а во второй половине дня будет усиление ветра.

Во вторник, 6 октября, в Новосибирске будет похолодание. Такие данные приводит сайт Gismeteo.ru. По прогнозу синоптиков, утром температура воздуха может опуститься до -4 градусов. Скорость ветра днём будет достигать 13 метров в секунду. Осадков не ожидается.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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