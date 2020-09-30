Погода в Новосибирске на 6 октября: мороз и сильный ветер

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В Новосибирске утром ожидается сильное похолодание; температура опустится ниже нуля, а во второй половине дня будет усиление ветра.

Во вторник, 6 октября, в Новосибирске будет похолодание. Такие данные приводит сайт Gismeteo.ru. По прогнозу синоптиков, утром температура воздуха может опуститься до -4 градусов. Скорость ветра днём будет достигать 13 метров в секунду. Осадков не ожидается.