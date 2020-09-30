Популярный диджей «Радио 7» Рубен Акопян скончался в возрасте 48 лет

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Популярный ведущий «Радио 7 на семи холмах» Рубен Акопян скончался в возрасте 48 лет; причиной скоропостижного ухода из жизни стала остановка сердца во сне.

Популярный ведущий «Радио 7 на семи холмах» Рубен Акопян скончался в возрасте 48 лет. В сообщение радиостанции отмечается, что смерть ведущего вечернего шоу «Однажды в городе» стала огромной потерей для коллектива.

«Харизматичный ведущий и обаятельный интервьюер, влюблённый в музыку и прямой эфир, которому посвятил 25 лет своей жизни, он всегда был источником оптимизма, юмора и жизнелюбия. Голос Рубена знали и любили миллионы слушателей по всей стране. А его неоспоримый и всеми признанный талант был отмечен главными отечественными радионаградами», — говорится в некрологе.

По предварительной информации, мужчина скончался во сне из-за остановки сердца. Коллектив «Радио 7» и «Европейской медиагруппы» выразил искренние соболезнования родным и близким ведущего.

Рубен Акопян родился в 1972 году в Армении. Окончил Ереванский государственный университет с дипломом преподавателя русского языка и литературы. С 2009 года работал на «Радио 7».

«Летел, Горел, Зажигал всех вокруг..... По моему мнению лучший ведущий которого было интересно всегда слушать», «Ужасная новость! Рубен был уникальный! Его бархатного голоса и тончайшего юмора будет очень не хватать! Пусть его сердце бьётся в сердцах тех, кто его любит, под хорошую музыку. Спасибо тебе, Рубен, ты оставил огромный след в сердцах и душах! Светлая добрая память!» — пишут в Сети поклонники радиоведущего.

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