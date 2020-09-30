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Популярный горячий напиток способствует долголетию: диетолог назвала полезные продукты

сегодня 15:01

Фотографии с сайта pixabay.com

Полезные продукты назвала диетолог; популярный горячий напиток продлевает жизнь.

Основой для долголетия служит сбалансированная диета, включающая не менее пяти порций фруктов и овощей каждый день, а также регулярные физические упражнения. По словам диетолога Алины Петре, улучшит самочувствие и продлит жизнь употребление популярного горячего напитка, сообщает Express.

В частности, от две-три чашки кофе ежедневно снижают риск сердечных заболеваний примерно на 20 %. Также у любителей этого напитка меньше шансов заболеть диабетом второго типа и некоторыми видами рака.

Отмечается польза кофе и в борьбе с хроническими заболеваниями и болезнями мозга, такими как Паркинсон и Альцгеймер.

Людям, у которых отрицательная реакция на большое количество кофеина, диетолог посоветовала заменить его обезжиренным йогуртом. Этот продукт является частью здорового питания и благотворно сказывается на самочувствии человека.

Напомним, 2 октября врачи назвали полезные продукты, продлевающие жизнь.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

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