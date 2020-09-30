Пособие 10000: как оформить ежемесячные выплаты на детей в Новосибирске

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Многодетные семьи в Новосибирске могут получать ежемесячные выплаты на детей в размере 10,4 тысяч рублей; инструкция, кому положены деньги и как их получать.

Новосибирские семьи, в которых родился третий ребёнок, могут получать ежемесячное пособие в размере 10 479 рублей. Оно предоставляется по заявлению родителя (опекуна, попечителя). Информация о выплатах представлена на сайте правительства региона.

Пособие получают семьи, у которых среднедушевой доход ниже среднедушевого дохода, установленного для данной цели, до достижения ребёнком трёхлетнего возраста. Деньги можно получать и на последующих детей. Размер выплаты равен прожиточному минимуму на ребёнка в регионе. В Новосибирской области это 10 479 рублей.

Для получения выплаты необходимы следующие документы:

– документ, удостоверяющий личность;

– удостоверение многодетной семьи;

– свидетельство о рождении каждого ребёнка;

– документ о совместном проживании заявителя с ребёнком, с рождением которого будет предоставляться выплата;

– страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования заявителя (по собственной инициативе);

– документы о доходах семьи за три последних календарных месяца.

Напомним, в октябре более 79 тысяч семей будут получать пособие на детей возрастом от 3 до 7 лет.