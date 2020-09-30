Пособие 10000: малоимущие семьи получат дополнительную помощь

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Семьи, в которых родился третий или последующий ребёнок, могут подать на отдельное пособие; его размер в среднем составляет 10 тысяч.

Более 4 млрд рублей власти выделили регионам в качестве помощи для выплаты пособий многодетным семьям из-за обновления списка получателей. Об этом говорится на сайте правительства РФ.

Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным. В 2020 году всего на эти пособия выделено более 50 млрд рублей.

Пособие выплачивают малоимущим семьям, в которых родился третий и последующий ребёнок. Оно переводится до достижения малышом трёх лет.

В каждом регионе величина пособия зависит от местного размера детского МРОТ. В 2019 году оно составило 10,4 тысячи рублей.

Напомним, просящих пособие 10000 обозвали «малоимущими».