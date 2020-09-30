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Пособие на детей от 3 до 7 лет: как оформить

сегодня 15:12

Фото pixabay.com

Малоимущим семьям, в которых есть дети от 3 до 7 лет, положено отдельное пособие; оформить пособие можно дистанционно.

Пособие на детей от 3 до 7 лет положено семьям, в которых среднедушевой доход на каждого члена семьи меньше прожиточного минимума, установленного в регионе. Заявитель и ребёнок должны быть гражданами РФ и проживать на территории России.

В Новосибирской области размер величины прожиточного минимума на душу населения на II квартал 2019 г. составляет 11 738 рублей. На каждого ребёнка в семье — 6018,5 рубля.

Подать заявление можно лично в МФЦ или на сайте госуслуг. Кроме заявления также понадобятся реквизиты банковского счёта. Это должна быть карта «МИР» или данные счёта, к которому не привязано ни одной карты.

Напомним, стало известно, какие пособия семьи с детьми могут получить в октябре 2020 года в Новосибирской области.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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детские пособия
детские выплаты

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