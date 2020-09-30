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Пособия на детей 3-7 лет

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Пособие на детей с 3 до 7 лет: Совфед рассмотрел повышение выплат семьям с низкими доходами

сегодня 09:59

Фото Pixabay.com

Валентина Матвиенко предложила увеличить выплаты семьям с детьми с низкими доходами; вопрос о детских пособиях рассмотрели на парламентских слушаниях.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на парламентских слушаниях предложила предусмотреть в федеральном бюджете не будущий год повышение выплат семьям с детьми с низкими доходами. На эти цели в ближайшие два года из казны будет направлено 400 млрд рублей ежегодно.

Детские пособия семьям с низкими доходами планируют увеличить с 2021 года. Ранее сообщалось, что размер выплат вырастет в два раза и составит порядка 11 тысяч рублей вместо сегодняшних 5,5 тысяч.

Как сообщают "Известия", сенатор отметила, что президент России Владимир Путин в ходе встречи с Совфедом поручил проконтролировать «ряд чувствительных социальных вопросов и предусмотреть их бюджетное финансирование».

По словам Матвиенко, особое внимание нужно уделить мерам по поддержке детей.

На ежемесячные выплаты малоимущим семьям с детьми до семи лет в 2021-2023 годах будет предусмотрено около 400 млрд рублей ежегодно. Кроме того, в целом тренд на поддержку граждан с небольшими доходами в следующем году будет продолжен. МРОТ вырастет на 5,5%.

Напомним, в октябре нужно повторно подавать заявление на некоторые детские выплаты и пособия.

Автор:
Олеся Сметанникова

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