Правительство запуталось в причинах загрязнения воды на Камчатке

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Правительство не поняло причин загрязнения на Камчатке; Минприроды отказалось считать гибель морских животных на Камчатке катастрофой.

Правительство провело внеочередное заседание с участием Росприроднадзора, Роспотребнадзора, учёных и экологов по вопросу об экологической ситуации в Авачинском заливе. Как заявил вице-премьер России Юрий Трутнев, кабмин до сих пор не понял причин загрязнения воды на Камчатке.

«Поручения давал соответствующим уполномоченным органам исполнительной власти, но пока информации о том, что произошло, нет», — сказал вице-премьер в ходе совещания.

Трутнев также отметил, что поэтому совещание и было собрано, сообщает «РИА Новости».

Ранее Министерство природы отказалось считать гибель морских животных на Камчатке катастрофой, поскольку человеческих жертв нет. По словам же пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле не проводят параллели между произошедшим на камчатских пляжах и ЧП с разливом топлива в Норильске.

2 октября в СМИ появилась информация о том, что на берег Халактырского пляжа выбросило множество мёртвой рыбы, осьминогов, крабов и других морских животных. Сёрферы жаловались на тошноту, ухудшение зрения и температуру после погружения в воду. Позднее пляжи с мёртвыми животными обнаружили ещё в трёх бухтах, на трёх участках акватории Авачинского залива были обнаружены фенол и нефтепродукты.

Напомним, Генпрокуратура России сообщила, что взяла на контроль проверку загрязнения в акватории Тихого океана на Камчатке.