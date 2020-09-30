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Премьеру девятой части фильма «Форсаж» вновь перенесли из-за пандемии коронавируса

сегодня 17:12

Кадры из фильма «Форсаж»

Выход фильма переносится уже второй раз; поклонники увидят фильм лишь в мае 2021 года.

Зрители должны были увидеть «Форсаж-9» ещё в мае. Однако из-за пандемии COVID-19 премьеру перенесли на осень. А сейчас выход фильма перенесён повторно из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в мире, сообщает портал runews24.ru.

Теперь поклонники увидят фильм лишь в мае 2021 года, то есть ровно через год после запланированной изначально даты премьеры.

В новом фильме эпопеи будут те же герои: Доминик Торрето и Летти Ортис, чьей счастливой семье по сюжету угрожает опасность.

Напомним, сегодня Том Круз попал в объектив камеры жителей Норвегии во время съёмок новой части «Миссия невыполнима» на крыше движущегося поезда.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

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Теги

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