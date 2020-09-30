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Приравнял к животным: Владимир Познер предложил загнать ковид-диссидентов в вольеры

сегодня 20:28

Фото из открытых источников

До сих пор есть те, кто не верит в существование коронавируса и COVID-19; известный телеведущий первым предложил развернуть против них репрессии.

Владимир Познер опубликовал на собственном сайте «Познер Online» мнение относительно тех, кто отрицает COVID-19 и пандемию коронавируса. Наряду с анекдотом про человека, утверждавшего, что жирафов не существует даже после того, как увидел их воочию, и призывов соблюдать профилактические меры (ношение медицинских масок и перчаток), Познер предложил поместить ковид – диссидентов в вольеры. Здесь они бы могли жить как им нравится и не нести опасности для остальных людей, кто соблюдает профилактику и готовы вакцинироваться, чтобы снизить риск заражения коронавирусом.

Напомним, 6 октября в Иркутской области выросло в 1,5 раза число классов на «удалёнке» из-за коронавируса.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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Теги

коронавирус, звёзды,

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