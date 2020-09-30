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Путин предложил ввести новые льготы для россиян

сегодня 22:56

Фото kremlin.ru

Путин предложил подумать над введением льгот и скидок для россиян, сдавших нормы ГТО; по его словам, это «необычная форма поощрения занятий спортом».

Владимир Путин предложил вознаграждать россиян за успешную сдачу норм ГТО. Об этом президент России заявил в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта 6 октября.

«Можно, как Олег Николаевич [Кожемяко] предложил, вводить какие-то льготы при приобретении спортивных товаров и так далее, но это какая-то необычная форма поощрения занятий спортом. Но обо всем этом можно, конечно, подумать», — сказал глава государства (цитата по ТАСС).

В России физкультурно-культурный комплекс «Готов к труду и обороне» проводится с 2014 года и был инициирован соответствующим указом Путина.

Напомним, сегодня Путин ответил на предложения провести досрочные выборы в Госдуму.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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