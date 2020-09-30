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Путин принял решение по досрочным выборам в Госдуму

сегодня 22:41

Фото kremlin.ru

Владимир Путин провёл совещание с лидерами думских фракций; президент оценил возможность проведения досрочных выборов.

Путин заявил, что сейчас не стоит вопрос о проведении досрочных выборов в Государственную думу. Решение президент России озвучил в ходе совещания с лидерами фракций 6 октября.

Стоит отметить, что в ходе совещания лидеры партий заявляли о важности проведения досрочных думских выборов. Как отметил в разговоре с «Интерфаксом» Геннадий Зюганов, оппозиция настаивала на переносе голосования с сентября на другой месяц.

«Возмущались и Миронов, и Жириновский. Я сказал, что не возмущаюсь, просто понимаю, что надо все сбалансировать, в противном случае у нас будет хуже, чем мы недавно наблюдали», — сказал лидер КПРФ.

Сам он сказал, что считает сентябрь «холодным», поэтому оптимально было бы провести выборы в апреле. В то же время лидер единороссов Сергей Неверов не возражал против голосования в сентябре.

Напомним, ранее Путин озвучил решение о дистанционном образовании российских школах.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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