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Пьяные дебоширы обматерили пассажиров рейса из Хабаровска в Новосибирск

сегодня 12:42

Фото pixabay.com

Мужчинам грозит 15 суток ареста; на хулиганов составили административные протоколы.

Двое жителей Новосибирска могут сесть на 15 суток за авиадебош. Информацию сообщила пресс-служба УТ МВД по ДФО.

Инцидент произошёл на минувших выходных в Хабаровске. Двое жителей Новосибирска 37 и 38 лет поднялись в самолёт, будучи пьяными. На борту они начали кричать, материться на пассажиров и бортпроводников, вели себя вызывающе и не реагировали на замечания. Капитан самолёта вызвал полицейских, которые доставили дебоширов в отдел.

На нарушителей составили административные протоколы.

Правонарушителям грозит административный арест сроком до пятнадцати суток.

Напомним, в сентябре пьяный дебошир пытался разбить иллюминатор в самолёте в небе над Новосибирском.

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

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авиадебошир

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