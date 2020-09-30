Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Пытался вывезти новосибирский лес: иностранец пойдёт под суд за взятку таможеннику

сегодня 12:51

Фото pixabay.com

На скамье подсудимых окажется гражданин Киргизии за попытку дачи взятки; иностранец пытался вывезти за границу древесину из Новосибирской области.

Гражданину Киргизии утвердили обвинение. Его дело находится в Дзержинском районном суде Новосибирска. На скамье подсудимых мужчина оказался после попытки дачи взятки, которую он предлагал за вывоз новосибирской древесины. Таможенник от предложения отказался и сдал перевозчика в соответствующие органы. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«Установлено, что на таможенном посту г. Карасука Новосибирской области мобильной группой отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров службы таможенного контроля Новосибирской таможни у лица, занимающегося внешнеэкономической деятельностью, изъяты пиломатериалы хвойных пород объёмом 118,90 куб. метров без товаросопроводительных документов, в том числе без фитосанитарного сертификата, следовавшие в Республику Кыргызстан», – говорится в сообщении.

Напомним, 1 октября глава таможенного поста Новосибирской области получил срок за взятки.

Автор:
Денис Калин

0

Теги

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

67818
Задерживают пособия на детей: куда пожаловаться
31005
Компенсация отпуска, школьные поборы, гибель рабочего и кубок мира по боксу: главные новости 30 сентября – в одном материале
30974
Коронавирус в России: последние новости о COVID-19 к 1 октября – рейтинг регионов, увеличение дотаций муниципалитетам и закрытие школ
30556
Проезд в маршрутках Омска резко подорожал
22799
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 4 октября
22376
Губернатор Андрей Травников открыл в Новосибирске региональный центр волейбола
19798
У миллиардера Ротенберга нашли коронавирус: он пропустит матч с «Сибирью»