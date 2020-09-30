Пытался вывезти новосибирский лес: иностранец пойдёт под суд за взятку таможеннику

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На скамье подсудимых окажется гражданин Киргизии за попытку дачи взятки; иностранец пытался вывезти за границу древесину из Новосибирской области.

Гражданину Киргизии утвердили обвинение. Его дело находится в Дзержинском районном суде Новосибирска. На скамье подсудимых мужчина оказался после попытки дачи взятки, которую он предлагал за вывоз новосибирской древесины. Таможенник от предложения отказался и сдал перевозчика в соответствующие органы. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«Установлено, что на таможенном посту г. Карасука Новосибирской области мобильной группой отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров службы таможенного контроля Новосибирской таможни у лица, занимающегося внешнеэкономической деятельностью, изъяты пиломатериалы хвойных пород объёмом 118,90 куб. метров без товаросопроводительных документов, в том числе без фитосанитарного сертификата, следовавшие в Республику Кыргызстан», – говорится в сообщении.

Напомним, 1 октября глава таможенного поста Новосибирской области получил срок за взятки.