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Радио Дача 106.7 FM дарит своим слушателям счастливые выходные

сегодня 08:50

Фото: «Выбери Радио» в Новосибирске

В октябре в столице Сибири стартовала акция «Ваши счастливые выходные» на Радио Дача; несмотря на осеннюю непогоду, новосибирцы смогут сохранить тепло человеческих отношений с помощью любимой радиостанции.

Чтобы стать участником акции, необходимо придумать романтическое четверостишье с заданными словами недели и оставить его на автоответчике Радио Дача по номеру 362-07-80. «Слова недели» можно услышать в эфире c понедельника по среду в 11:35 и 17:35. Самые интересные четверостишья за день прозвучат в эфире и попадут в группу «ВКонтакте», а их авторы получат призы от радиостанции! Победитель недели будет определён с помощью голосования, он и получит главный приз – романтический отдых на двоих в пансионате «Былина», включающий питание, проживание и увлекательный досуг.

Генеральный партнёр проекта – Компания «Чистая планета» – сеть магазинов бытовой химии в розлив европейского качества. Честные цены. Выгодные приобретения. Для тех, кому не всё равно.

Партнёр проекта – ювелирный салон «Дамский Угодник». «Дамский Угодник» – от простого до изысканного. Отличный способ порадовать себя – приобрести ювелирное украшение от ювелирного салона «Дамский Угодник». Это десятки коллекций, сотни моделей и тысячи наименований уникальных украшений от лучших российских и зарубежных брендов. Красный проспект, 88.

Подробности о проекте в эфире Радио Дача и группе «ВКонтакте».

Автор:
Олеся Сметанникова

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