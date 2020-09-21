Раздельный сон: хорошо ли это и как он влияет на секс

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Некоторые люди тяготятся совместным сном и предпочли бы спать раздельно; как это повлияет на интимные отношения, рассказали сексологи.

Есть такие люди, которым намного комфортнее спать в одиночку, чем вместе даже с самым любимым партнёром. Портал Ivona разобрался, в каких случаях спать отдельно — хорошо, а в каких может негативно сказаться на отношениях.

Во-первых, бывают люди, которые просто намного комфортнее себя чувствуют, когда находятся в постели одни. Им может мешать храп партнёра, его лунатизм и привычка забирать на себя всё одеяло. Сон крайне важен в жизни каждого человека, и не стоит жертвовать им ради того, чтобы ваши знакомые считали вас идеальной парой. Есть очень много времени, которое можно провести вместе, и далеко не обязательно это время перед сном.

Раздельный сон — это вполне себе хорошее решение для пар, у которых есть маленькие дети. Иногда всё равно приходится укладывать ребёнка с собой в постель. И если с ним спят оба родителя, то неизбежно станет некомфортно. В таком случае раздельный сон сможет действительно решить эту проблему.

Нередко бывает, что у пары разный график работы. И когда один ложится спать, другой уже встаёт. В таком случае раздельный сон станет самым лучшим вариантом.

И, наконец, всего лишь миф, что раздельный сон мешает интимной жизни. Нет, не мешает, потому что сон и секс — совершенно разные понятия. И если люди действительно хотят заняться любовью, они сделают это в любой кровати или даже вне её. Количество занятий сексом ни в коем случае не определяется тем местом, где вы спите.

При этом бывают люди, которым просто не нравится спать в одиночку, они любят, чтобы их обнимал партнёр. В таком случае, конечно, лучше спать вместе.

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