Родственникам запретили провожать призывников на службу из-за коронавируса

Фото пресс-службы ЦВО

С 1 октября до 31 декабря в Новосибирской области проходит призыв на военную службу; после того, как молодые люби сдадут тест на коронавирус, общение с родственниками они должны прекратить.

Родственников и друзей не пустят на сборный пункт или вокзал для того, чтобы проводить призывников на службу. Ограничения направлены на снижение контактов молодых людей с возможными носителями коронавируса. Об этом 6 октября на пресс-конференции в ТАСС рассказал военный комиссар Новосибирской области Евгений Кудрявцев.

"После того, как призывник прошёл тестирование на коронавирус — а оно проходит на базе Обской больницы — молодой человек, вплоть до отправки к месту службы, находится на безопасной территории. Для исключения возможных контактов с людьми, которые могут быть заражены COVID-19, общение минимизировано. Речь идёт как о посещении родственниками сборных пунктов, так и их прибытия, например, на вокзал", — объяснил военком.

По словам Кудрявцева, к месту будущей службы призывников доставят с соблюдением всех возможных мер безопасности — железнодорожными вагонами и авиарейсами, прошедшими спецобработку. Каждому молодому человеку перед отправкой вручат средства индивидуальной защиты и медицинские маски на весь путь следования.

Военком добавил, что в этом году из Новосибирской области будут призвано чуть больше 2 тысяч человек. Традиционно 15 новобранцев отправятся в Президентский полк, ещё 15 будут служить в научной роте.

Напомним, ранее сообщалось, что до конца года в Вооружённые силы планируют призвать порядка 128 тысяч новобранцев.