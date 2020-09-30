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Роспотребнадзор рассказал о врождённом и приобретённом иммунитете к COVID-19

сегодня 20:43

Фото pixabay.com

Сопротивляемость организма к коронавирусу у всех людей разная; есть врождённый и приобретённый иммунитет.

Пресс-служба Роспоребназдора раскрыла подробности наличия различных видов иммунитета. Так, врождённая резистентность к коронавирусу свойственна носителям генетических мутаций в гене, кодирующем белок ACE2.

А вот приобретённый иммунитет может появится после того, как человек переболеет ОРВИ, что подтвердили исследования американских учёных: полученные антитела сопротивляются и коронавирусу. Правда, точных данных об эффективности такого рода иммунитета пока не существует.

Напомним, 6 октября депутат из Новосибирска заразился коронавирусом.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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