Российским авиакомпаниям выданы допуски почти на 170 международных маршрутов

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Допуски есть как в страны, с которыми авиасообщение есть, так и в те, куда авиация пока не летает; кроме регулярных маршрутов есть допуски на чартеры.

Росавиация выдала 169 допусков на регулярные международные маршруты и 20 – на чартерные. Об этом говорится в приказе, опубликованном на сайте ведомства.

В Росавиации отметили, что наличие допусков не является основанием для возобновления авиасообщения с той или иной страной. В частности, есть дюжина закрытых для авиаполётов стран, на которые допуски, тем не менее, выданы.

Напомним, 21 сентября стало известно, что пассажиры активно использовали аэропорт «Толмачёво» во время пандемии.