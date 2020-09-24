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«Ростелеком» сделал экономным освещение улиц в Куйбышеве Новосибирской области

сегодня 11:24

Фото предоставлено компанией «Ростелеком»

«Ростелеком» в сентябре 2020 года завершил работы в рамках энергосервисного контракта в городе Куйбышеве Куйбышевского района Новосибирской области; компания заменила устаревшие уличные светильники в населённом пункте, в котором проживает около 44 тысяч человек.

Теперь на улицах и дорогах города установлено 1 748 светодиодных приборов освещения. Новые лампы потребляют меньше электроэнергии и тем самым позволяют эффективнее использовать ресурсы при эксплуатации наружного освещения Куйбышева.

«Проведённая модернизация поможет муниципалитету сократить потребление электроэнергии как минимум на 70 %. Кроме того, в перспективе администрация снизит и эксплуатационные расходы, так как светодиодные лампы не требуют постоянного обслуживания, а ресурс их работы превышает сто тысяч часов», — уточнил Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

Благодаря наработанному опыту в реализации энергосервисных контрактов завершить демонтаж старых и установку новых светильников в Куйбышеве компании удалось точно в назначенные сроки. Новые лампы теперь будут лучше освещать городские улицы и пешеходные переходы, что особенно важно осенью и зимой из-за раннего наступления сумерек.

В рамках договора расходы на модернизацию системы освещения взял на себя «Ростелеком». Администрация города Куйбышева будет рассчитываться с компанией из сэкономленных средств. Предполагается, что за 7 лет действия контракта размер экономии энергетических ресурсов составит не менее 5 млн 217 тысяч кВт/ч.

Напомним, в конце сентября «Ростелеком» в Сибири досрочно завершил второй этап программы «Цифровая экономика».

Автор:
Олеся Сметанникова

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Ростелеком
освещение

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