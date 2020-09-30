Руководство РПЛ намерено вновь закрыть футбольные стадионы для зрителей из-за коронавируса

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Коронавирус может снова закрыть для российских зрителей футбольные стадионы; Руководство РПЛ рассматривает вариант возврата запрета на посещение игр.

Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин не исключает, что трибуны для любителей футбола снова могут закрыть. Пока распоряжений не было, но такой вариант в ближайшем будущем не исключается.

По словам Прядкина, пока каких-либо ограничений для зрителей и игроков не поступало, но эпидемиологическая обстановка сложная и «может вынудить органы исполнительной власти вернуть некоторые ограничения вплоть до закрытия трибун».

"Болельщики — это «душа футбола» и проведение матчей со зрителями для РПЛ задача приоритетная, но обстановка складывается печальная", — цитирует Прядкина ТАСС.

Ранее пресса возмущалась количеством зрителей на главной игре десятого тура Премьер-лиги между «Спартаком» и «Зенитом». Согласно официальным данным, на стадионе было чуть больше 17 тысяч болельщиков. При этом визуально было заметно, что присутствующих на «Открытие Арене» больше.

В первую волну коронавируса зрителей начали пускать на стадионы в конце мая, при этом целиком заполнять трибуны запрещается до сих пор.

Напомним, родственникам запретили провожать призывников на службу из-за коронавируса.