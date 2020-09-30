Самых востребованных учителей назвали в Новосибирской области

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирской области работают около 26 тысяч педагогов; на конец лета не хватало ещё 750 специалистов.

В Новосибирской области на конец лета не хватало 750 педагогов. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Наиболее востребованными являются вакансии учителей иностранного языка, начальных классов, русского языка и литературы. Количество предложений о работе растёт из-за ввода в эксплуатацию новых объектов образования (в 2019 году было введено в эксплуатацию шесть школ общей проектной мощностью на 4 451 место). В период с 2020 по 2021 год на территории области планируют построить ещё 9 школ на 7 875 мест. В результате потребуется ещё 630 педагогов.

«По состоянию на конец лета в общеобразовательных организациях Новосибирской области фиксировалось около 750 вакансий. Закрытие потребности в педагогических кадрах осуществляется за счёт трудоустройства молодых специалистов путём перераспределения нагрузки, внутреннего совместительства в общеобразовательной организации, трудовой миграции специалистов из ближайших субъектов Российской Федерации за счёт привлекательности места жительства на территории Новосибирской области и строительства новых жилых комплексов», – сообщила заместитель министра образования региона Мария Жафярова.

Всего в Новосибирской области трудятся 25 624 педагогических работника. Из них 21 676 — это учителя (6 266 – учителя, осуществляющие деятельность по реализации программ начального общего образования, 2 538 – учителя русского языка и литературы, 2 332 – учителя иностранного языка, 2 085 – учителя математики), 1 837 – воспитатели, 542 – педагоги-психологи.

В Новосибирске есть педуниверситет, обеспечивающий регион кадрами. В настоящее время в рамках целевой подготовки по программам бакалавриата обучается 159 человек.

Также на территории региона реализуются ряд программ: «Учитель для России», «Земский учитель», областной проект «Учитель будущего».

В 2019 году область стала победителем в отборе субъектов РФ на предоставление субсидии в 2021-2022 годах из федерального бюджета на создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центр оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов.

Напомним, в Новосибирской области на карантине находятся 119 классов.