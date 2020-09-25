Сбербанк открыл новое отделение в Новосибирске

Фото предоставлено ПАО «Сбербанк»

В Калининском районе Новосибирска открылся новый офис Сбербанка по обслуживанию клиентов – физических лиц; он расположен в микрорайоне Сухой Лог, на ул. Богдана Хмельницкого, 11.

В новом отделении, расположенном неподалеку от ЛДС «Сибирь», клиенты с сегодняшнего дня могут получить весь спектр банковских услуг в соответствии с высокими стандартами обслуживания и с полным следованием мерам и рекомендациям в условиях текущей ситуации. В отделении возможно оформление всего перечня услуг для физических лиц массового сегмента.

В церемонии открытия отделения приняли участие начальник департамента финансов и налоговой политики мэрии Новосибирска Александр Веселков, а также заместитель главы администрации Калининского района.

«Новое отделение площадью более 150 квадратных метров расположено в отличной локации Калининского района, и мы не сомневаемся, что оно будет пользоваться популярностью. Мы понимаем, что для многих наших клиентов личный контакт с сотрудником банка по-прежнему играет большую роль, поэтому продолжаем открывать новые офисы. Все наши сотрудники должным образом проинструктированы и оснащены всеми необходимыми средствами защиты», — отметил заместитель председателя Сибирского банка – управляющий Новосибирским отделением ПАО Сбербанк Игорь Безматерных.

В офисе созданы все необходимые комфортные условия для клиентов и сотрудников банка, установлены полнофункциональные банкоматы.

Напомним, в конце сентября Сбербанк объявил о масштабном ребрендинге.