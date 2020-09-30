Штраф за парковку на газоне в России резко вырастет

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Водителей могут наказать штрафом в 3 тысячи рублей; сейчас в России нет единого штрафа.

В России могут ввести единый штраф за парковку автомобилей на газоне. Изменения в КоАП готовят в нашей стране.

Авторы поправок предложили штрафовать водителей на остановку и стоянку на детских спортивных площадках, площадках для отдыха, цветниках и территориях, занятых зелёными насаждениями. Предлагается, что штраф будет единым для всех регионов России. Его сумма составит от 1,5 до 3 тысяч рублей. Не платить за нарушения смогут лишь специальные службы, которые проводят работы по благоустройству.

По данным «РИА Новости», также до 3 тысяч рублей штрафа получат автомобилисты, которые моют автомобили во дворах. Введут и наказание за брошенные автомобили на тех или иных территориях – он также составит до 3 тысяч рублей.

Сейчас в России запрещено парковаться на газоне, но единого штрафа для автомобилистов не установлено. Каждый регион нашей страны устанавливает размеры наказания самостоятельно.

Например, в Москве штраф за парковку на газоне составляет 5 тысяч рублей.

Напомним, ранее ГИБДД также предложила новые штрафы для автомобилистов.