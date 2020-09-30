«Сибирь» – «Северсталь»: дата и время матча, где смотреть, котировки букмекеров

Фото пресс-центра ХК "Сибирь"

Хоккейный клуб «Сибирь» сыграет с череповецкой «Северсталью» сегодня в 19:30; букмекеры отдают предпочтение новосибирской команде.

«Сибирь» встретится с череповецкой «Северсталью» сегодня в 19:30 на своей домашней арене. Прямую трансляцию матча организуют «ОТС» и «КХЛ HD».

Матч с «Северсталью» завершит серию из четырёх домашних игр новосибирцев. В двух встречах «Сибирь» уверенно выиграла. Соперниками «Снеговиков» были «Автомобилист» (6:4) и «Торпедо НН» (4:2). В одной встрече добиться победы не удалось: СКА взял реванш за поражение в Петербурге (4:6).

После 13-ти матчей новосибирская команда занимает восьмое место в конференции «Восток». В активе «Сибири» 11 очков.

«Северсталь» в последний раз выигрывала 29 сентября. Тогда соперником череповецкой команды был один из лидеров Западной конференции «Ак Барс» (3:2). После неожиданной победы череповчане проиграли минскому «Динамо» (1:4) и «Йокериту» (2:5).

Набрав 11 очков после десяти матчей «Северсталь» занимает 8-е место в таблице Западной конференции.

Последние три встречи обеих команд оказались результативными: «Сибирь» забила 14 шайб и пропустила 12, а «Северсталь» пропустила 11 голов. Это может указывать на то, что грядущий матч точно будет зрелищным.

Так или иначе, букмекеры уверены в победе новосибирцев. Поставить на «Сибирь» можно с коэффициентом 1.77. На «Северсталь» предлагают 3.85.

Напомним, в сентябре новосибирские художники запустили сбор средств, чтобы разукрасить городской трамвай в цвета ХК «Сибирь».