«Сибирь» проиграла «Северстали» одну шайбу

Фото пресс-служба ХК "Сибирь"

Завершился очередной матч ХК «Сибирь» в рамках чемпионата КХЛ; новосибирская команда проиграла в упорной борьбе.

Череповецкая «Северсталь» смогла склонить чашу весов в свою польщу и завершила встречу с «Сибирью» со счётом 3:2. Новосибирской команде, к сожалению, не помогли родные стены – матч проходил в Новосибирске. Правда, команда мужественно и профессионально сражалась, не хватило даже отведённого времени и был введён овертайм, по итогам которого победу вырвала череповецкая команда.

Напомним, 2 октября ХК «Сибирь» впервые ха пять лет обыграла дома нижегородское «Торпедо».