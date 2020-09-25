Сибиряк поверил в огромное наследство от дальнего родственника и остался без денег

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Баснословную сумму омичу посулили в наследство от дальнего родственника из Африки; мужчина оплатил оформление документов и остался без денег.

Сообщение о гибели родственника-миллионера из Африки пожилому омичу пришло на электронную почту. В письме сообщалось, что сибиряку причитается 11 миллионов долларов, но для начала нужно оплатить услуги по оформлению документов и комиссию за международную транзакцию. Поверив в чудо, мужчина перевёл почти полтора миллиона рублей мошенникам и остался ни с чем. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Омску.

«Никто из близких ранее об усопшем ничего не слышал, но пожилого омича это обстоятельство не насторожило. Вся корреспонденция была на английском языке, с гербом Тоголезской Республики, поэтому для перевода мужчина пользовался услугами специалиста», – написала пресс-служба.

Осознав, что 11 миллионов долларов на карту не придут, а он попался на уловку мошенников, омич написал заявление в полицию.

В пресс-службе добавили, что оперативники занимаются выяснением личности преступников. За мошенничество в особо крупном размере их могут лишить свободы на срок до 10 лет.

Напомним, 25 сентября виртуальный мошенник обманул геймера на 90 тысяч рублей.