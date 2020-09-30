Слепые, глухие и заключённые напишут Тотальный диктант в Новосибирске

Фото Тотального диктанта

В этом году акция по проверке грамотности пройдет 17 октября; для незрячих организуют перевод на русский жестовый язык.

В 2020 году Тотальный диктант в Новосибирске смогут написать слепые, глухие, а также заключённые. Об этом рассказали организаторы традиционной акции по проверке грамотности.

В колониях Новосибирской области будет организована трансляция чтения текста Тотального диктанта. Организаторы ожидают, что в акции примут участие около 500 человек из мест не столь отдалённых.

Также проверить свою грамотность смогут люди с нарушением слуха. Для них будет организован перевод текста с русского языка на русский жестовый язык.

Слабовидящие смогут написать Тотальный диктант на площадке библиотеки имени Крылова.

В 2020 году Тотальный диктант должен был пройти 4 апреля, но из-за пандемии коронавируса традиционную акцию по проверке грамотности перенесли на 17 октября.

Тотальный диктант — ежегодная акция по проверке грамотности, она была придумана филологами в Новосибирске. Теперь же эта акция международная, в ней принимают участие люди со 150 стран во всём мире.

Напомним, ранее стало известно, что для чтения текста диктанта в Новосибирск приедет литературный критик Галина Юзефович.