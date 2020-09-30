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Снижение заболеваемости коронавирусом в Новосибирской области отметили в ИЦК

сегодня 10:16

Фото pixabay.com, ИЦК

Статистика говорит о снижении числа заражений коронавирусом в Новосибирской области; больше всего новых случаев выявляли в начале лета.

В Новосибирской области наблюдается спад заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

Специалисты проанализировали статистику за период с 1 июня по 5 октября.

Весь июнь и первую декаду июля в Новосибирской области характеризуют как период с относительно ровным течением суточного прироста заболеваемости COVID-19. В среднем в этот период фиксировали по 100-115 случаев. Незначительные колебания прироста и спадов этого показателя укладываются в указанный диапазон.

Первый с начала лета случай, когда суточная заболеваемость упала ниже 100Ю, был зафиксирован 2 июля. После началось постепенное нарастание.

«12 июля в Новосибирской области официально зарегистрировано самое большое количество заболевших в сутки за весь период с начала эпидемии: 121 человек.

Вслед за этим суточная заболеваемость пошла на спад. Август и сентябрь, несмотря на несколько всплесков прироста средней величины, в целом отмечены тем, что заболеваемость в этот период удерживалась в диапазоне от 40 до 60 случаев/сутки», — говорится в сообщении.

В последнюю декаду сентября суточный прирост вновь вырос.

2 октября было достигнуто максимальное значение — 85 случаев в сутки. Однако после заболеваемость вновь пошла на спад.

Напомним, в Новосибирской области коронавирус выявлен у более 13,5 тысяч человек.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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Новосибирская область
коронавирус

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