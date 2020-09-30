Совещание Путина на фоне рекордной заболеваемости коронавирусом: где и когда смотреть

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Президент России сегодня проводит совещание с лидерами фракций в Госдуме; мероприятие пройдёт в формате видеоконференции.

Владимир Путин проведёт совещание с лидерами политических партий в формате видеоконференции. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Мероприятие запланировано на сегодня, 6 октября.

«Да, по крайней мере, отмены не было, по видеосвязи. Я думаю, что в нынешней ситуации это правильно. Готовимся обстоятельно – сижу, штудирую бюджет новый», — заявлял ранее в разговоре с «РИА Новости» лидер КПРФ Зюганов.

Совещание пройдёт во второй половине дня. В ходе него будут обсуждаться вопросы, связанные в том числе с ростом заболеваемости коронавирусом.

Напомним, в Сибири наблюдается резкий рост заболеваемости COVID-19.