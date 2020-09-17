Срочно госпитализирован в тяжёлом состоянии: актёр Сергей Шакуров заразился коронавирусом
Фото pixabay.com
«Попал в больницу с ковидом»; Анастасия Макеева сообщила о коронавирусе у Сергея Шакурова.
Актриса Анастасия Макеева в Instagram сообщила, что 78-летний актёр, народный артист России Сергей Шакуров заболел коронавирусом. По её словам, артист спешно госпитализирован в одну из клиник Москвы и в настоящее время находится под присмотром медиков.
«Жизнь вносит свои коррективы, и мы порой никак не можем на это повлиять. Пока я летела на самолёте, мне пришла грустная новость. Сергей Каюмович Шакуров попал в больницу с ковидом в тяжёлом состоянии», — написала Макеева в Instagram.
Как отметила Анастасия Макеева, она не падает духом и пожелала Шакурову скорейшего выздоровления. Быстрее справиться со смертельным недугом любимому актёру пожелали и многочисленные поклонники его кинематографического таланта.
«Шакурову желаем выздоровления», «Сейчас нелёгкое время у всех. Надо верить в лучшее и не бояться пандемии», — отметили в комментариях к публикации Макеевой пользователи.
Сергей Шакуров – популярный советский и российский актёр театра и кино. За его плечами десятки прекрасных ролей в картинах самых разных жанров. В 1980 году артист стал лауреатом Государственной премии СССР.
Напомним, знаменитая российская оперная дива Анна Нетребко заразилась коронавирусом.
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