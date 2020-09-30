Стала известная дата школьных каникул в Омске

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Каникулы школьников в Омске продлятся неделю; все школы в Омске сейчас работают по графику.

В Омской области рассказали, когда начнутся каникулы у школьников. Дату назвали специалисты мэрии и регионального Роспотребнадзора.

В Омской области каникулы у школьников начнутся с 1 ноября. Они продлятся одну неделю. Всего в сибирском городе есть 12 школ, которые учатся по триместрам. Система такая – пять недель обучения и одна неделя каникул. Цель такого формата – максимальное сохранение здоровья детей во время пандемии коронавируса.

Пока власти Омской области не планируют вводить досрочные, а также продлённые каникулы для детей на территории региона.

Напомним, в Новосибирской области министр образования допустил введение двухнедельных каникул для школьников.